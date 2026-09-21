Canteiro de obras no Jardim Apucarana é alvo de furto de fiação elétrica

Mais de 130 metros de cabos foram levados de um contêiner; crime só foi descoberto quando a equipe precisou do material neste domingo (20)

Um canteiro de obras localizado na Avenida Santa Catarina, no Jardim Apucarana, foi alvo de criminosos. A Polícia Militar foi acionada na manhã de domingo (20) para registrar o furto de fiação elétrica no local, onde está sendo construída uma edificação do Cisvir.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os materiais furtados estavam armazenados dentro de um contêiner utilizado para guardar os insumos dos trabalhadores. Segundo o mestre de obras responsável pelo local, foram levados aproximadamente 70 metros de fio de cobre e 60 metros de fio de 2,5 milímetros.

A data exata em que o crime ocorreu é desconhecida. A equipe percebeu a falta dos cabos apenas no momento em que precisou utilizar os materiais para a continuidade da instalação elétrica da obra.

Após registrar o caso, a Polícia Militar orientou o responsável sobre os procedimentos necessários para que o crime passe a ser investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.