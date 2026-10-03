Candidatos fazem últimos atos de campanha na véspera da eleição em Apucarana

A área central de Apucarana (PR) foi tomada por buzinaços, bandeiras e uma intensa movimentação de cabos eleitorais na manhã deste sábado (03), marcando os últimos atos de campanha na véspera do primeiro turno das eleições 2026. Candidatas, candidatos, partidos políticos e coligações correm contra o relógio para aproveitar as horas finais de mobilização, já que a Justiça Eleitoral permite a realização de propaganda nas ruas apenas até as 22h de hoje. Até esse horário limite, o cenário de disputa segue liberado para a distribuição de santinhos e outros materiais gráficos, além de caminhadas, passeatas, carreatas e a circulação de carros de som com jingles e mensagens políticas.

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Encerrado o prazo noturno, todas essas atividades ficam terminantemente proibidas, conforme previsto na Lei das Eleições e na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que disciplina a propaganda. A limitação imposta pelas autoridades busca assegurar um ambiente de tranquilidade ao eleitorado nas horas que antecedem a abertura das urnas. No domingo (4), dia oficial da votação, a campanha nas ruas não pode ter continuidade sob nenhuma hipótese, mas eleitoras e eleitores mantêm o direito de manifestar sua preferência política, desde que o façam de forma estritamente individual e silenciosa, utilizando itens como camisetas, broches, adesivos e bandeiras.

A Justiça Eleitoral reforça que no dia do pleito não é permitido promover aglomerações, abordar outros eleitores com intuito de convencimento, distribuir material de campanha ou usar veículos com alto-falantes para divulgar candidaturas. A prática da chamada boca de urna é classificada como crime eleitoral e pode render prisão. Com a proximidade da votação, encerra-se o período de propaganda iniciado em 16 de agosto, que movimentou as ruas, a internet, o rádio e a televisão nas últimas semanas. Para o domingo, a principal orientação aos cidadãos é verificar com antecedência o local exato de votação, não esquecer de levar um documento oficial com foto e respeitar rigorosamente as regras de manifestação pacífica.