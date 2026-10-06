Candidatos de Apucarana receberam mais de R$ 4 milhões nas eleições de 2026

Os candidatos a deputado federal e estadual com base política em Apucarana (PR) receberam um total líquido de R$ 4.034.441,94 em recursos durante a campanha para as eleições de 2026. A maior fatia desse montante foi concentrada na disputa por vagas na Câmara dos Deputados, que somou R$ 3.810.432,26 entre cinco concorrentes. Já os oito postulantes a um assento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) arrecadaram, juntos, R$ 224.009,68. Os dados estão disponíveis no site do Divulgacand. Confira a tabela no fim da matéria.

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O maior volume individual de recursos da eleição no município pertenceu ao ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), que arrecadou R$ 2.429.428,00 e fez 177.032 votos, consagrando-se como o quinto deputado federal mais votado de todo o Paraná. Em segundo lugar na arrecadação para o Congresso Nacional ficou o deputado Arilson Chiorato (PT), que captou R$ 1.266.275,50 e obteve 77.671 votos nas urnas. Entre os demais nomes para o cargo federal, Guilherme Livoti (Novo) recebeu R$ 97.000,00 e somou 4.228 votos; Pastor Jurandir (Rede) obteve R$ 14.053,98 em verbas e alcançou 142 votos; enquanto Carlos Gasparin (Missão) registrou R$ 3.674,78 e contabilizou 463 votos.

Na corrida para a Assembleia Legislativa, a liderança em captação de recursos ficou com Rodrigo Recife (Podemos), que acumulou R$ 80.000,00 e registrou 5.931 votos. Na sequência entre os estaduais ficou Odarlone (PT), com R$ 68.000,00 arrecadados e a maior votação do grupo para a Alep, alcançando 10.760 votos. Lucas Leugi (PSD) movimentou R$ 52.845,00 e fez 8.833 votos, seguido por Rozenilda Buchhorn (PDT), que declarou R$ 15.250,00 e recebeu 484 votos. Carlos Mendes (Cidadania) somou R$ 4.240,00 e obteve 584 votos, e Odenilson Vicente (Missão) recebeu R$ 3.674,68 e contabilizou 486 votos. Os candidatos Baré (Avante) e Antônio Garcia (PSDB) não registraram recebimento líquido de recursos, obtendo 171 e 70 votos, respectivamente.

Toda a prestação de contas eleitoral segue os prazos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os dias 9 e 13 de setembro, os candidatos enviaram a prestação de contas parcial, registrando a movimentação financeira e doações estimáveis recebidas desde o início oficial da campanha até o dia 8 de setembro. Já o envio definitivo do balanço financeiro referente ao primeiro turno das eleições de 2026 deve ser obrigatoriamente encaminhado à Justiça Eleitoral entre os dias 5 de outubro e 3 de novembro.

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