Canal do TNOnline no WhatsApp: saiba como entrar e se manter informado

O site TNOnline lançou o seu canal no WhatsApp. A nova atualização do aplicativo de mensagens permite que as principais notícias do dia sejam compartilhadas com um número ilimitado de seguidores. Para quem não gosta das temíveis notificações, um bônus: a novidade é automaticamente silenciada.

Além disso, os demais participantes não terão acesso aos seus dados pessoais, como número de telefone, nome e foto de perfil.

Entre os assuntos estão notícias de Apucarana, cidades da região e de todo o Paraná. Também serão enviadas as principais reportagens sobre o que acontece no país e no exterior. No canal do TNOnline, os seguidores ainda poderão conferir as novidades mais quentes do universo dos famosos e uma cobertura do que se torna assunto nas redes sociais. Tudo isso de forma rápida e resumida.

Os participantes do canal podem reagir às mensagens enviadas usando emojis, contribuindo para a criação de conteúdos cada vez mais interessantes para os leitores.

Como acessar o canal do TNOnline no WhatsApp:

Passo 1. Abra o WhatsApp em seu Android e acesse a opção "Atualizações" na parte superior do aplicativo. A nova aba fica no lugar onde estava a opção "Status". No iPhone (iOS), essa opção fica na parte inferior da tela;

Passo 2. Na página de "Atualizações", acessa a parte onde está escrito "Encontrar Canais". Na tela seguinte, concorde com os termos de serviço;

Passo 3. Na parte superior da tela, procure o ícone de lupa e busque por "TNOnline - Notícias";

Passo 4. Clique no grupo e depois aperte em "seguir" na parte superior da tela. OBS: Como dito acima, as notificações são automaticamente silenciadas, mas, caso queira recebê-las, ative a função no ícone de sino que também aparece no topo da tela.

