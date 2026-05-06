Campus de Apucarana da Unespar elege nova direção
José Ricardo dos Santos, diretor, e Antonio Pereira da Silva, vice-diretor, assumem os cargos em julho
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) tem nova direção. Os professores José Ricardo dos Santos e Antonio Pereira da Silva foram eleitos para os cargos de diretor e vice-diretor, respectivamente, para a gestão de julho de 2026 a julho de 2030.
-LEIA MAIS: "É uma vitória para Apucarana", diz Beto Preto sobre o curso de medicina
A eleição foi realizada na última segunda-feira (4). A Chapa 1 "Unespar em Movimento" foi eleita com 31 votos de agentes universitários, 77 de docentes e 243 de discentes, enquanto a Chapa 2 "Gestão com Propósito" obteve 4, 37 e 119 votos, respectivamente.
Conforme a Resolução no 016/2025 – COU/Unespar, a apuração seguiu o critério de proporcionalidade entre as categorias, resultando nos índices de 70,64 % para a Chapa 1 e 29,36 % para a Chapa 2.
A nova gestão assume o compromisso de implementar o plano Unespar em Movimento , que prioriza a modernização da infraestrutura, garantia de acessibilidade plena no campus, aplicação de medidas de permanência estudantil e valorização da vida acadêmica.
Os novos diretores também serão responsáveis pela implantação do novo curso de medicina, anunciado nesta terça-feira (5).
Eles substituem Daniel Fernando Matheus Gomes, diretor, e Leonardo Fávero Sartori, vice, que ficaram oito anos à frente da instituição.