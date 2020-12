Campus da UTFPR Apucarana recebe recursos do MEC - TNOnline

Continua após publicidade

A deputada Luísa Canziani (PTB-PR) estará no campus da UTFPR de Apucarana nesta segunda-feira (dia 7/12), às 14h30, para anunciar, juntamente com o diretor do campus Marcelo Ferreira, o pagamento de R$ 1 milhão para o campus da UTFPR de Apucarana. O recurso extra foi pago durante esta semana pelo Ministério da Educação (MEC) e será investido na aquisição de equipamentos para os laboratórios de dois cursos de graduação da instituição - Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação - e para atualização do datacenter do campus.

O montante é resultado de articulação da deputada Luísa junto ao MEC e ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. A deputada tem trabalhado na liberação desse recurso desde o ano passado. O diretor Marcelo Ferreira explica que todo o processo de aquisição dos equipamentos tem que estar finalizado até o dia 31 de dezembro deste ano e, por isso os equipamentos devem ser entregues até o primeiro trimestre de 2021.

“O processo do datacenter já está montado e com os orçamentos e será encaminhado à licitação. Já os equipamentos para os laboratórios já estão sendo comprados por meio de atas já registradas”, explica Ferreira. O campus tem cerca de 1,6 mil alunos e oferece sete cursos de graduação: Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Licenciatura em Química e Tecnologia em Design de Moda.