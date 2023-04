Campus da UTFPR abre as portas para alunos do ensino médio

Da Redação

Cerca de 1,4 mil estudantes do ensino médio de escolas de Apucarana e municípios da região devem passar nesta terça-feira (11) pelo campus da UTFPR de Apucarana para participar da mostra de profissões da instituição, que abriu as portas dos seus laboratórios para comunidade escolar.

Na mostra, os estudantes visitaram as instalações dos cursos e conheceram um pouco da vida acadêmica no campus de Apucarana.

Segundo o vice-diretor da instituição, Thiago Gentil Ramires, a mostra de profissões é realizada periodicamente com intuito de divulgar a instituição e os cursos ofertados. A UTFPR tem sete cursos de graduação: engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia têxtil, engenharia de materiais, engenharia da computação, design de moda e química.

“É uma forma de ajudar a escolher um caminho. Na mostra, cada curso mostra um pouco da sua área de atuação”, comenta.

Neste ano, a novidade é a forma mista de ingresso a partir do segundo semestre. Além da entrada via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os acadêmicos vão ingressar através de vestibular. As inscrições encerram dia 12. Leia mais aqui.

Assista:

