Campeonato Paranaense: Apucarana Sports jogará em abril; confira

A equipe do Apucarana Sports, jogará em casa quatro vezes e será visitante em cinco rodadas

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira (28), a tabela do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão e o regulamento específico da competição. A equipe do Apucarana Sports, jogará em casa quatro vezes e será visitante em cinco rodadas.

Na estreia, o Apucarana Sports enfrenta o PSTC, no dia 30 de abril, no Estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul. O Apucarana Sports começa os treinamentos a partir do 15 deste mês, data que também será realizada a apresentação dos atletas e do treinador.

Após nove rodadas, os dois piores clubes serão rebaixados e os quatros times com maior pontuação avançam para as semifinais, que serão disputadas em formato de ida e volta.

Os dois clubes que passarem pela semifinal garantem o acesso para a elite do futebol paranaense de 2024 e se enfrentam na final, em jogos de ida e volta. O campeão será conhecido no dia 23 de julho.

Confira a Tabela Completa do Paranaense 2023:

fonte: Silvia Vilarinho









