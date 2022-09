Campeonato de skate reúne mais de 100 atletas em Apucarana

Da Redação

Com a presença de mais de 100 atletas da cidade e da região, aconteceu nesse domingo à tarde (11), na Praça CEU, no Jardim América, o Campeonato “Best Trick” de Skate, evento realizado pela Associação dos Skatistas de Apucarana e com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

Segundo o skatista Rogério Lopes, o Febem, que ajudou na coordenação do evento de melhores manobras, a competição ocorreu pelas categorias iniciante até 18 anos, amador, master e feminino. “Se inscreveram atletas das cidades de Apucarana, Arapongas, Londrina, Maringá, Mandaguari e Sarandi. O evento completou as vagas abertas, teve bastante público e foi prestigiado pelo prefeito Junior da Femac e pela vereadora Jossuela Pirelli”, comenta Febem.

“Tivemos uma grande movimentação no domingo com os skatistas locais e da região mostrando as suas manobras e habilidades. O skate é um esporte que cresce a cada dia no município e a Prefeitura sempre tem apoiado as competições pela modalidade”, destaca o prefeito.

Na categoria feminina a melhor manobra ficou com a skatista Isabela Gomes, de Mandaguari. O jovem apucaranense Theo Garcia fez a melhor manobra na categoria iniciante. Andrew Bigode, de Londrina, realizou a melhor manobra na amador e na categoria master o destaque foi Tainan Natan, de Sarandi.

O Campeonato “Best Trick” contou com patrocínio da Manos Caps, 360 Skateshop, Tirano Taurus, Lion Roots, Clube do Malte, John Roger, Femac e Old´s.

