Campeonato de bandas e fanfarras é atração em Apucarana

O campeonato, frisa o prefeito Júnior da Femac, marca a retomada da agenda presencial da liga paranaense no pós-pandemia

Em uma realização da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras (LPBF) e Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Núcleo Regional de Educação (NRE), Apucarana sedia neste domingo (16/10) o 3º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras. Ao todo quinze composições de várias cidades do Paraná participam do evento, que será realizado a partir das 13h30, na Rua Talita Bresolin, junto ao Espaço das Feiras.

O campeonato, frisa o prefeito Júnior da Femac, marca a retomada da agenda presencial da liga paranaense no pós-pandemia. “O último campeonato estadual, realizado em setembro de 2019, também aconteceu em Apucarana e será uma alegria receber a todos novamente”, afirmou o prefeito, agradecendo ao apoio do Núcleo Regional de Educação (NRE), que dará suporte ao evento cedendo os colégios estaduais Nilo Cairo e Cerávolo como base de apoio aos grupos participantes. “A promoção da cultura é uma de nossas prioridades e este campeonato vai oportunizar à nossa população um momento de grande festa”, disse o prefeito Júnior da Femac.

As 15 corporações que efetivaram inscrição são de várias regiões do Paraná, oriundas de municípios como São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá e Londrina. “Serão apresentações dentro de um repertório técnico, mas com músicas belíssimas. Esperamos a presença de um grande público da cidade e região”, convida maestro Graziani Moraes, coordenador do evento e representante regional da LPBF.

O campeonato, que tem por objetivo a promoção do intercâmbio entre os integrantes, o aprimoramento de métodos e técnicas artísticas e estímulo à criação de bandas e fanfarras, é classificatório para a etapa nacional. “Garantem classificação as duas melhores corporações por categoria, sendo que se a corporação for a única inscrita em sua categoria ela precisa obter uma pontuação específica para conquistar o direito de ir ao campeonato brasileiro”, esclarece o maestro Graziani Moraes.

