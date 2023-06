Campeonato amador de Apucarana inicia 'mata-mata'; veja os cruzamentos

Time do Garcia Contabilidade/Charme Decorações

Neste sábado (24), a 3ª Copa Cunha Cruz entra na fase de mata-mata pela categoria Master. As oito melhores equipes da primeira fase fazem os jogos de ida pelas quartas de Finais nos campos da Arena Cunha Cruz e Arena L2.

Na Arena Cunha Cruz, às 14h30m a equipe da Seven Jeans/Vila Reis, que liderou o Grupo A na primeira fase e que tem o atual artilheiro da competição, Giovani da Silva Delgado, o Gil, com 12 gols marcados, enfrenta a Attack FC, que vem motivada pela boa campanha pelo Grupo B.

-LEIA MAIS: Futebol amador: times brigam por vaga na semifinal da Copa Cunha Cruz

No mesmo campo, mas às 16h, o confronto será entre Marymil Fc e Atlético Pirapó, que conseguiu a vaga para o mata-mata somente na última rodada, mas vem com moral ao confronto após chegar a final da última Copa da Amizade em 2022.

No campo da Arena L2, acontecerão mais dois grandes jogos. Líder geral da primeira fase e do Grupo B, a Garcia Contabilidade/Charme Decorações, enfrenta a L2 Confecções Fc. O Garcia chega invicto com oito vitórias, apenas um empate e nenhuma derrota, e assim é o grande favorito desse confronto de quartas de finais.

Às 16h, também na Arena L2, teremos um clássico que vem de muitos anos desde a época de categoria livre, entre Brindes Tic Tac/Iguaçú Auto Center enfrentando a equipe do Baiano FC, que faz seu primeiro campeonato pela categoria Master.

A competição também conta com a categoria Sênior, que ainda segue em disputa na primeira fase e está chegando neste fim de semana em sua 13ª rodada.

