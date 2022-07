Campeão mundial e paralímpico será atração dos JUP's em Apucarana

Da Redação

O paratleta sul-mato-grossense Fernando Rufino, o Cowboy, será atração na solenidade de abertura da 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s) que acontecerá neste sábado (16), a partir das 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana. Juntamente, também estarão o apucaranense Giovane Vieira de Paula e o Grupo “Ginasloucos”,

Fernando e Giovane fazem parte da Seleção Brasileira de Paracanoagem e, nos últimos meses, estavam treinando em Ilha Comprida, no Litoral Paulista, como preparação para o Campeonato Mundial que será disputado de 3 a 7 de agosto em Halifax no Canadá.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, confirmou nesta sexta-feira (15) a vinda de Fernando no cerimonial de abertura. “Agora teremos a presença de dois medalhistas paralímpicos neste sábado à noite no Lagoão, além da fantástica apresentação dos Ginasloucos. A festa está completa e a vinda do Fernando dará um brilho a mais na solenidade. O prefeito Junior da Femac ficou muito feliz com a vinda do campeão paralímpico e destacou que a comunidade apucaranense poderá acompanhar um belo espetáculo. Com certeza será um evento inesquecível”, destaca o professor Grillo.

No ano passado, Fernando conquistou a medalha de ouro durante a sua participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, vencendo a disputa dos 200m VL2 (na canoa). Naquele evento, o canoísta liderou a final de ponta a ponta e fez o melhor tempo da história da prova, com 53s077. A disputa foi nas raias do Sea Forest Waterway, na capital do Japão.

Fernando sempre esteve ligado ao esporte. Antes de sofrer um acidente de moto que resultou na amputação da perna esquerda, o paratleta já havia participado de competições de atletismo e jogou futebol profissional na América do Norte.

As principais conquistas do paratleta são as seguintes: prata na canoa e bronze no caiaque no Mundial na Hungria 2018; prata na canoa na Copa do Mundo na Polônia 2019; prata no caiaque e na canoa no Mundial em Manteomor-oVelho 2018 (Portugal); prata no caiaque na Copa do Mundo na Hungria 2018; prata no caiaque e na canoa no Mundial em Racice 2017 (República Tcheca); ouro no Sul-Americano de Canoagem, em Paipa 2017 (Colômbia); bronze na canoa nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016; ouro na canoa no Mundial de Milão 2015 (Itália); ouro na canoa no Campeonato Mundial da Alemanha 2013.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

