Campeão do BMX organiza campeonato nacional em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rafael Pennachi conquistou diversos títulos no BMX

Campeão na modalidade do BMX, o apucaranense Rafael Pennachi, 41 anos, está organizando um campeonato com atletas de todo o país. O evento, chamado "X Tour Brazil de BMX", terá sua 3ª edição no dias 26 e 27 de agosto, das 10h às 19h, no Ginásio de Esportes Lagoão.

continua após publicidade .

O evento terá as categorias: iniciante, amador, pro e school. As inscrições para competir serão feitas no local e na data da competição. A entrada é franca e de caráter beneficente, podendo entregar 1kg de alimento não perecível ao chegar no Lagoão.

-LEIA MAIS: Abertura da fase municipal dos JEP's ocorre nesta quinta no Lagoão

continua após publicidade .

"Minha intensão é promover tanto o esporte profissional, como também aos iniciantes e amadores, é valorizar ainda mais nossos pilotos frisando o esporte radical, como lazer, arte e cultura. Valorizar também a questão artística e musical, não somente de Apucarana, mas de outras regiões e de outros estados", disse Rafael.

De acordo com Rafael, a competição do BMX é só um atrativo do evento. "Serão apresentados os melhores pilotos do BMX do país, slickliners, dj's, rappers, artes marciais, poesias, carros rebaixados, mensagens que levarão em prevenção e conservação ao meio ambiente e a paz, reunindo assim várias tribos", contou.

CÚRRÍCULO CHEIO DE CONQUISTAS

continua após publicidade .

O apucaranense Rafael Pennachi é um grande campeão no BMX. Desde 1987 praticando a modalidade, o atleta é campeão paranaense, brasileiro e sul-americano. Em 1988, representando o Brasil, foi vice-campeão mundial. "Sou o atleta mais novo do país a atingir o profissional. Com 13 anos de idade fui campeão nacional tendo participado de grandes eventos como o Jump Festival, Pro Rad - Programa Radical da Rede Globo e o maior evento radical do mundo, o Latin American X-games", disse.

Em 2018, ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro Profissional de BMX Vertical, realizado no Parque da Juventude Cittá de Marostica, em São Bernardo do Campo-SP.

Siga o TNOnline no Google News