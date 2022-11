Campeão da Copa Apucarana será conhecido no próximo domingo (4)

Da Redação

As equipes do Supermercado Viana e do Km 28 disputam no próximo domingo (04), às 10h15, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, o título da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

Na preliminar, pela decisão de terceiro e quarto lugares, o Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu enfrentará o Ferroviário da Vila Regina. A partida acontece às 08h15.

Os times do Supermercado Viana e do Km 28 chegaram à final da competição ao eliminarem nas semifinais as agremiações do Ferroviário da Vila Regina e do Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu, respectivamente.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes, disse que tudo já está preparado para a rodada decisiva. “No próximo domingo pela manhã vamos conhecer o grande campeão de 2022 do futebol amador de Apucarana, com Supermercado Viana e Km 28 brigando pelo título. São equipes que estão invictas e ao longo da competição realizaram boas campanhas. São times que foram merecedores por estarem na final da Copa Apucarana, que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac. As três melhores equipes do campeonato, o artilheiro e o goleiro menos vazado receberão troféus”, destaca o professor Grillo.

O time do Km 28 realizou seis jogos e venceu todos, marcando 19 gols e sofrendo apenas 3. Na primeira fase derrotou o Tancredo Neves por 3 a 1, a UTFPR por 3 a 1, o United/João Paulo por 4 a 0 e a Vila Reis por 5 a 1. Nas quartas de final venceu a Serralheria Caldeira por 3 a 0 e na semifinal bateu o Jardim Ponta Grossa por 1 a 0.

A equipe do Supermercado Viana na Copa Apucarana conseguiu quatro vitórias e um empate, fez 20 gols e levou 9. Na fase inicial do campeonato venceu o Ajax Futebol Clube por 3 a 0, o Sumatra por 5 a 0 e o Brooklyn por 7 a 6. Nas quartas de final ganhou da Serralheria Canova por 4 a 2 e na semifinal ficou no 1 a 1 com o Ferroviário da Vila Regina, com o Viana vencendo na decisão por pênaltis.

Na Copa Apucarana de Futebol Amador já aconteceram 40 jogos e foram marcados 150 gols, em competição que foi iniciada no dia 18 de setembro, com partidas no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e no estádio do José Rico.





