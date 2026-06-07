Campanhas arrecadam mais de R$ 90 mil para morador de Apucarana salvo na linha do trem

Campanhas de solidariedade já arrecadaram mais de R$ 90 mil para ajudar o morador de Apucarana João Daczuk Neto, de 55 anos. Ele ganhou notoriedade nacional na última quarta-feira (3), após ser salvo por uma professora segundos antes de ser atropelado por um trem na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, no Jardim Trabalhista.

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A maior mobilização foi feita pelo telejornal Brasil Urgente, da TV Tarobá de Londrina. Apresentada pelo comunicador Cid Ribeiro, a ação arrecadou mais de R$ 72 mil em menos de 48 horas, encerrando-se na sexta-feira (5).

A TV Tarobá informou que os R$ 72 mil serão totalmente revertidos para a compra de materiais de construção para reerguer e reconstruir a casa de João. O uso do dinheiro será acompanhado e haverá uma prestação de contas dos valores investidos.



Outra corrente de apoio foi iniciada pela própria salvadora, a professora e influenciadora digital Karla Gama França, de 33 anos. Sensibilizada com a realidade de João após o susto, ela abriu uma arrecadação na plataforma Vakinha que, desde sexta-feira, já soma R$ 20,5 mil. Até a manhã deste domingo (7), 470 apoiadores participaram da ação.

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Foto: TNOnline Foto: TNOnline

"Depois que tudo passou, as imagens circularam, saíram reportagens, entrevistas e muita gente me procurou. Mas a verdade é que, depois de conhecer o Sr. João, eu percebi que a história não terminava naquele resgate. Eu voltei para encontrá-lo e conheci um pouco da sua realidade. Vi suas dificuldades, a situação da sua casa e percebi que ainda existe muito que pode ser feito por ele. Por isso, resolvi criar esta vakinha", explicou Karla na descrição da página.



