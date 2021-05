Campanha Vacina Solidária: saiba como ajudar; assista

Continua após publicidade

A campanha Vacina Solidária é realizada em Apucarana, a intenção é arrecadar alimentos e doar para os mais necessitados.

Com a retomada da vacinação nesta sexta-feira (9), quem for até o Lagoão se imunizar e quiser ajudar, basta levar sua doação. “Estamos pedindo para quer for vacinar contra a Covid de agora em diante faça a doação de forma espontânea, sem obrigatoriedade, de um quilo de alimento não perecível. O que for arrecadado será repassado pela Secretaria de Assistência Social às famílias e entidades sociais. Vacina, saúde, alimento e esperança”, conclama Junior da Femac.

A vacinação nesta sexta é destinada aos idosos de 67 anos, já no sábado (10) será aplicada a segunda dose nos idosos de 78 e 79 anos. Esse público também terá a oportunidade de se imunizar no domingo, mas com atendimento somente no drive-thru do Lagoão, entre 8h30 e 13 horas.

Quem for receber a segunda dose deve apresentar a carteirinha de vacinação onde está registrada a aplicação da primeira, além do cartão do SUS ou CPF e documento com foto.

Emídio Bachiega diretor da Autarquia Municipal acompanhou a vacinação nesta sexta e conversou com o repórter Cezar Neves, sobre a campanha Vacina Solidária. Veja: