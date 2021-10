Da Redação

Campanha 'Unidos pela Radioterapia' sorteia cinco novilhos

O sorteio de cinco novilhos da campanha 'Unidos da Radioterapia', do Hospital da Providência, de Apucarana, aconteceu no dia 2 de setembro. As doações dos novilhos sorteados foram realizadas pela comunidade de Novo Itacolomi.

continua após publicidade .

Os ganhadores devem comparecer à instituição para requerer o prêmio, ou entrar em contato pelo no telefone (43) 3420-1490 ou pelo e-mail projetos@hospitaldaprovidencia.org.br. A pessoa de referência para fornecer informações e prestar atendimento ao ganhador é Fabielle Lima, coordenadora de Projetos, do Providência.

A campanha é a primeira das ações para a aquisição de um acessório que agregará ainda mais ao excelente equipamento de radioterapia que este setor possui. "A busca pela inovação para o melhor tratamento é constante pela nossa instituição e com essa aquisição, avançaremos ainda mais em tecnologia para o tratamento contra o câncer dos pacientes da 16° e 22º Regional de Saúde, além de cidades como Londrina e Maringá atendidos no setor", informou a assessoria do hospital em nota.

continua após publicidade .

O acessório, de acordo com a assessoria, possui alta precisão de localização do tumor. Com ele é possível diminuir drasticamente o número de frações (dias que o paciente precisa comparecer para realização do tratamento). Por exemplo, um tratamento que duraria 30 sessões, com essa tecnologia poderá ser realizado com apenas três.

O setor de radioterapia de Apucarana é referência nacional para tratamento do câncer e já foram realizadas mais de cinco mil sessões para pacientes de 22 diferentes municípios.

Veja os número sorteados:

continua após publicidade .

1º novilho sorteado

Número sorteado: 09726

2º novilho sorteado

continua após publicidade .

Número sorteado: 04560

3º novilho sorteado

continua após publicidade .

Número sorteado:13002

4º novilho sorteado

Número sorteado:14587

5º novilho sorteado

Número sorteado:07595