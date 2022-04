Da Redação

Campanha mobiliza alunos da rede municipal no combate à dengue

O Programa Saúde na Escola (PSE), da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, e a Autarquia Municipal de Educação (AME) realizam trabalho de conscientização contra a Dengue em parceria com o SESC Paraná.

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Paraná lançou no início deste ano a segunda edição da campanha contra o Aedes aegypti: “Aqui o mosquito não entra”.

Os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Apucarana estão empenhados no combate a dengue. Incentivados pelos professores, coordenadores e diretores, as crianças eliminam os possíveis focos, realizando a remoção mecânica dos criadouros. O trabalho é feito nas escolas e nas residências, em especial na área externa. Os estudantes atuam como multiplicadores da informação no combate a doença.

“Essa galerinha está focada em colaborar com a escola e com a comunidade. Vamos juntos acabar com a dengue. A campanha “Aqui o mosquito não entra” uma ação de conscientização e uma competição entre municípios, um game, com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti em todo o Paraná”, explica o diretor do PSE, Paulo Ourives.

Segundo Ourives, Apucarana está com mais de 8.500 focos eliminados e subindo a contagem, e já está em segundo lugar na contagem absoluta do Estado. “A Escola Augusto Weyand está com mais de 5.700 focos registrados no aplicativo, e está em primeiro lugar no Paraná”, informa Ourives.

A Campanha de Combate à Dengue tem o objetivo de fortalecer a consciência social sobre o enfrentamento à doença. Através de uma competição saudável, a disputa tem a intenção de diminuir os casos da doença no Estado, por meio da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. fonte: Assessoria