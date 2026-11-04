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Campanha IPTU Bom Pagador contempla cinco novos contribuintes em Apucarana

Rodada mensal premiou quatro moradores e uma empresa local com R$ 1 mil em dinheiro cada

Escrito por Da Redação
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Campanha IPTU Bom Pagador contempla cinco novos contribuintes em Apucarana
Autor Regulamentada pela administração municipal para combater a inadimplência e estimular a arrecadação voluntária - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quarta-feira, 4 de novembro, os cinco contribuintes premiados no nono sorteio da Campanha IPTU Bom Pagador, apuração referente ao mês de outubro. Cada um dos sorteados, que estavam com os tributos imobiliários em dia junto à Fazenda Municipal no momento da conferência, receberá uma bonificação de R$ 1.000 em dinheiro.

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A relação dos contemplados inclui Erizilma Livramento de Jesus, com propriedade situada no Jardim Gramados; Daniel Rodrigo de Souza, titular de imóvel no Loteamento Biguaçu; a empresa Bunnet Indústria e Comércio de Confecções Ltda., localizada no Jardim do Sol; Hugo Cleiton Bernardes da Silva, morador do Residencial Monte Belo; e o casal Flaudemir e Cibele Antonechen Rodrigues, donos de imóvel na região central do município.

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a iniciativa funciona como ferramenta de valorização dos cidadãos adimplentes, reforçando que o pagamento regular do imposto garante a sustentabilidade financeira para obras de infraestrutura, além de melhorias diretas nos setores de saúde e educação da cidade.

Regulamentada pela administração municipal para combater a inadimplência e estimular a arrecadação voluntária, a premiação utiliza como base os números sorteados pela Loteria Federal. Ao todo, a campanha prevê a entrega de 52 prêmios ao longo de 2026. A programação começou em março com a premiação de um automóvel zero-quilômetro avaliado em R$ 76,5 mil e terá continuidade em novembro e dezembro, com mais dez contemplações em dinheiro, além do sorteio final de uma motocicleta zero-quilômetro.

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