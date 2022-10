Campanha é realizada em prol do Lar Sagrada Família, de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alunos do 4º ano de Administração da Unespar arrecadam itens até o dia 4 de novembro; veja como ajudar

Alunos do 4º ano de Administração da Unespar, antiga Fecea, de Apucarana, promovem uma campanha para arrecadar leite, bolacha, achocolatado em pó e doces para as crianças que frequentam o Lar Sagrada Família. As doações podem ser realizadas até o dia 4 de novembro. Conforme a estudante Amanda Bargas, uma das organizadoras da campanha, a ação surgiu na necessidade da criação de um projeto de extensão para a turma na qual faz parte.

continua após publicidade .

"Conversando entre os alunos, pensamos no Lar, só que não queríamos ajudar com algo que talvez não fosse tão útil para as crianças. Então, entrei em contato com a assistente social do lar e ela me passou os itens de mais necessidade para as crianças. Ficamos sensibilizados por serem alimentos do dia a dia", explica.

Amanda ainda diz que a ideia final do projeto é para implementar as doações e fazer algo com as crianças. "Vamos fazer um café da tarde também na data da entrega. O intuito maior é realizar uma tarde agradável para as crianças com a doações feitas pela comunidade", acrescenta. Mais informações com Amanda (43) 98854-6961, Letícia (43) 99668-7940 e Leonardo (43) 99803-3853.

continua após publicidade .

Lar Sagrada Família

O Lar Sagrada Família, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social de Apucarana e região, funciona numa área própria, no Jardim Aeroporto, em Apucarana. O local tem hoje capacidade de atender a 30 crianças, de zero a 12 anos. E está cheio. São 20 crianças no abrigo e outras 10 na primeira casa-lar.

Siga o TNOnline no Google News