Campanha do Sesc arrecada mais de 8 mil peças; veja

A Campanha do Agasalho do Sesc Paraná, em Apucarana, arrecadou até nesta segunda-feira (05), mais de 8 mil peças de agasalhos e roupas de inverno para distribuição a entidades que atendem aos mais necessitados no município.

"Importante as pessoas anteciparem as doações pois precisamos aguardar uma semana para separar as peças na triagem com a destinação para as entidades ", ressalta o coordenador de atividades do Sesc, Caio Fábio.

Em Apucarana são 38 locais de coleta da Campanha que continua com buscas ativas em bairros, nestes locais e também na unidade do Sesc da rua São Paulo.