Campanha do 'câncer da pele' atrai centenas de pessoas em Apucarana

Quinze dermatologistas participaram da ação neste sábado (3), em Apucarana

Com a expectativa de atender 700 pessoas, Apucarana realizou neste sábado (3), a 22ª edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele. Os exames preventivos gratuitos foram voltados exclusivamente para pessoas que apresentam manchas com suspeita de câncer de pele e na primeira hora de atendimento, por volta das 10 horas, um grupo de 15 dermatologistas já haviam realizado 120 consultas.

Os atendimentos ocorreram no Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica, da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, localizado na Rua Miguel Simião, 69, próximo ao CentroNorte Shopping Center.

Com manchas na pele e verrugas que estavam causando grande preocupação, Macionilia Cândido Pereira, de 70 anos, já havia passado pela consulta com dermatologista antes das 10 da manhã. “Esse atendimento está nota 10. É uma oportunidade valiosa para pessoas como eu que não têm condições de pagar uma consulta particular com dermatologista. Estou saindo daqui com mais esse cuidado da minha saúde”, avalia Maciolilia.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, que acompanhava o andamento do atendimento nesta manhã, destacou a organização da ação. “O trabalho está sendo rápido. E, o mais importante é que nesta ação temos a oportunidade de detectar lesões pré-cancerígenas, fator essencial para resultado do tratamento e a cura. Essa campanha vem se somar ao trabalho de excelência realizado pelo nosso ambulatório de dermatologia”, afirma Bachiega.

As ações que reforçam as oportunidades da população acessar aos serviços da saúde, de acordo com o prefeito Junior da Fecam, contam com total apoio e incentivo da administração municipal. “Hoje é a vez do cuidado com a pele e temos uma grande estrutura de profissionais à disposição dos apucaranenses no nosso ambulatório de dermatologia. Se alguma mancha no seu corpo está te causando preocupação vá fazer uma avaliação. O atendimento segue até as 15 horas”, convida o prefeito.

A iniciativa na cidade é coordenada pelo dermatologista Alfredo Baccioti, em parceria com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), por meio do ambulatório de dermatologia, que cedera sua estrutura de consultórios, equipamentos, material e profissionais. Caberá aos dermatologistas e residentes de dermatologia da AMS a resolução dos casos e acompanhamento dos pacientes.

A coordenadora do ambulatório de dermatologia Lígia Martins destaca que o atendimento de hoje é direcionado às pessoas que têm a suspeita de câncer de pele e que ainda não buscaram atendimento. “Aqueles que já são pacientes do nosso ambulatório de dermatologia orientamos para agendarem uma consulta o mais rápido possível”, orienta Lígia.

A ação deste sábado faz parte da campanha Dezembro Laranja “O corpo fala: cuide de sua pele”, desenvolvida anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), todos os anos surgem 176 mil casos de câncer da pele, o de maior incidência no país. Se diagnosticado no início, a chance de cura do câncer de pele é de 90%.

