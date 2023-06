Campanha do Agasalho entrega doações em Apucarana

A entrega das peças aconteceu no ginásio do 30º BIMec

Mais de 5 mil peças de roupas foram entregues para entidades sociais de Apucarana e de Rio Bom na última sexta-feira (02/06). As peças foram arrecadadas pela 15ª Campanha do Agasalho, iniciativa realizada em Apucarana de forma especial pelo Sesc, Senac e também pelo 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec). A entrega das peças aconteceu no ginásio do 30º BIMec.

O gerente-executivo do Sesc de Apucarana, Ronaldo Romani, ressalta que os militares do batalhão realizaram uma mobilização interna, que resultou na captação de mais de 5 mil peças, que foram distribuídas para quatro entidades sociais.



Ainda segundo ele, as peças, antes de serem entregues, foram triadas pelos militares e, posteriormente, destinadas para as seguintes instituições: Edhucca, Lar Sagrada Família, Ong Resgate Life, Associação de Rádio Difusão Comunitária de Rio Bom. Cada instituição levou 1.452 peças.

O evento contou com a presença do subcomandante major Juliano, do 1º tenente Rodrigues, do gerente-executivo do Sesc de Apucarana, Ronaldo Romani; da presidente do Sivana, Aída Assunção; do vice-prefeito de Rio Bom, Anízio Marcelino dos Santos; da secretária de Assistência Social, Maria Aparecida Novaes dos Santos, e do representante da Associação de Rádio Difusão Comunitária de Rio Bom, Nelson Eloy da Silva; da diretora da Resgate Life, Roseane Ganassin, e da coordenadora do Lar Sagrada Família, Angélica Folk Andrade.

A Campanha do Agasalho segue até o dia 1º de setembro. As doações podem ser feitas em uma das unidades do Sesc PR e do Senac PR ou em empresas do comércio parceiras da campanha.

A 15ª edição da Campanha do Agasalho é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e RPC em parceria com o Exército Brasileiro, as Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, os sindicatos empresariais do comércio, como o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), o jornal Gazeta do Povo e as rádio MundoLivre FM e 98FM.



