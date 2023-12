Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele realiza 300 atendimentos

A Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele, realizada no último sábado, somou 300 atendimentos gratuitos no Ambulatório de Dermatologia da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), de Apucarana. Após passar pela avaliação da equipe médica, os casos com suspeita da doença foram encaminhados para uma consulta e teve situações em que já foram agendadas cirurgias para biopsia.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, destaca que o diagnóstico precoce câncer de pele aumenta a chance de sucesso do tratamento. “A população atendeu nosso apelo e procurou o atendimento em um dia especial de mobilização da equipe do nosso ambulatório de dermatologia. “A maioria de quem fez o exame preventivo no sábado foi possível sair com o diagnóstico de que a saúde da sua pele está perfeita. Para alguns casos, no entanto, foi necessário agendar consulta para dar início ao tratamento”, explica Bachiega.

Realizada dentro da Campanha Dezembro Laranja, mês de conscientização do câncer de pele promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a ação em Apucarana foi desenvolvida pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), por meio Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica, com o apoio da Unimed.

A principal causa de câncer da pele é a exposição excessiva e sem proteção ao sol. A orientação é para aplicar protetor solar diariamente, usar óculos escuros com protetor UVA e UVB, usar camiseta e chapéu e evitar o sol das 9 às 15 horas.

MANIFESTAÇÕES QUE PODEM SER SINAIS DO CÂNCER DA PELE:

-Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta centra e que sangra facilmente

-Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho

-Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

Fatores de risco do câncer de pele:

– Alguém na sua família tem ou já teve câncer de pele?

– Você já teve muitas queimaduras de sol durante a vida, daquelas que a pele fica muito avermelhada e ardendo?

– Tem muitas sardas ou pintas no corpo?

– Tem pele muito clara, daquela que sempre no sol e nunca bronzeia?– Já teve câncer de pele?

– Tem mais de 65 anos?

