Campanha de Natal vai distribuir R$ 100 mil em prêmios; confira

A expectativa da ACIA é que o Natal aumente em 10% a venda do Comércio

A Campanha Natal da Sorte começa nesta segunda (05) e vai distribuir R$ 100 mil reais em vales-compra. “Podemos dizer que a campanha é um sucesso, pois superamos a meta de pacotes vendidos, tanto que aumentamos a premiação, que no lançamento em outubro era de R$ 90 mil”, comemora o presidente da ACIA de Apucarana, Wanderlei Faganello.

Os lojistas participantes da campanha começaram a receber os cartazes, raspinhas, cartazetes de preços e vales-compra nesta sexta-feira (02). O presidente da entidade, Wanderlei Faganello, explica que serão dois encontros como este.

“Por se tratar de uma campanha diferenciada. Resolvemos compartilhar as informações necessárias para o bom andamento da campanha e também sugerimos 3 opções de como proceder quando as raspinhas forem premiadas, seguindo as regras do órgão certificador. Eles escolheram a opção que mais atendeu as suas necessidades, e isso, nos deixa muito feliz. Procuramos sempre ouvir nosso associado e atender o que melhor lhe convém”, defende Faganello.

A Campanha Natal da Sorte será realizada de 05 a 24 de dezembro. “Cada lojista participante da campanha tem em uma série de 500 raspinhas R$ 560,00 para presentear seus clientes, em vales-compra de R$ 100 e R$ 60,00. O vale compra deve ser usado na loja que o cliente comprou, sempre em uma nova compra. Para isto, ele tem até 180 dias para usar o crédito”, explica Faganello.

A expectativa da ACIA é que o Natal aumente em 10% a venda do Comércio. “Temos muitas lojas participantes. O consumidor vai identifica-las pelo cartaz da Campanha “Natal da Sorte”. Além da premiação, temos ótimos produtos, uma cidade muito bem decorada, iluminada em várias regiões com o tema natalino pelo poder público, que nos ajudou muito neste ano. Por todos estes fatores acreditamos muito que nossos associados terão muitas vendas”, conclui Faganello.

