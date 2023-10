Campanha de Natal da Acia vai sortear R$ 70 mil em prêmios

Siga o TNOnline no Google News

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) lançou, na manhã desta quarta-feira (04), a campanha “Natal Apucarana” para o fim de ano 2023. Com R$ 70 mil em prêmios, a campanha acontece entre 1º a 24 de dezembro. (Veja no vídeo abaixo).

Conforme o presidente da entidade, Wanderlei Faganello, a novidade deste ano são os sorteios que vão acontecer uma semana após o Natal. Serão cinco sorteio de R$1 mil e um sorteio especial no valor de R$ 5 mil para os consumidores que participarem da campanha.

“Nossa meta é buscar 200 lojas participantes. Cada loja sorteará R$ 400 em prêmio. Ao todo, são quatro prêmios por loja. Este ano teremos uma novidade: ao final da campanha de Natal, realizaremos cinco sorteios de R$1 mil e um sorteio especial no valor de R$ 5 mil para todos os participantes da campanha de Natal, independente da loja que realizou suas compras”, explicou, Faganello.

O consumidor contemplado com a premiação terá em créditos para novas compras nas lojas participantes da campanha. Wanderlei Faganello espera uma grande adesão dos lojistas, que, a partir de agora, já podem confirmar a participação na campanha.

A vice-presidente da Acia para Assuntos do Comércio, Aída Assunção, acrescentou que a campanha de Natal da associação atrai muitos consumidores da região. “É uma campanha com mídia regional. E a premiação é a maior também entre o eixo Londrina e Maringá. Com certeza é um motivador para o empresário, tanto que minha empresa também vai participar”, conclui Aída.



Assista à entrevista completa abaixo:

"Natal Apucarana" vai sortear R$ 70 mil em prêmios; presidente da Acia dá mais detalhes sobre a campanha tnonline

