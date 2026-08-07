Campanha de Multivacinação reforça chamado para atualização da carteira de vacinação em UBSs

Com o objetivo de elevar as coberturas vacinais em todo o país, o Ministério da Saúde, em parceria com Estados e Municípios, realiza até o dia 1º de setembro mais uma Campanha Nacional de Multivacinação. Direcionada à atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos de idade, a mobilização visa reforça a proteção contra doenças graves, como sarampo, pneumonias e meningites.

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Ao todo, a ação oferece 20 imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) está convocando pais e outros responsáveis por crianças e adolescentes que fazem parte do público alvo a comparecerem aos postos de vacinação. O prefeito Rodolfo Mota salienta que manter a caderneta de vacinação atualizada é fundamental para reforçar a proteção contra doenças que podem ser graves e que, em muitos casos, podem ser evitadas com uma simples vacina. “Mais do que uma obrigação, cuidar da saúde dos nossos filhos é um ato de amor, responsabilidade e prevenção. Por isso, faço um chamado aos pais e responsáveis para que aproveitem a campanha e levem as crianças e adolescentes até 15 anos à unidade de saúde, com documento pessoal e a caderneta em mãos, para que a equipe possa conferir se existe alguma vacina pendente”, solicita o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, relata que a atualização de vacinas acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, em todas as unidades básicas com sala de vacinação. “No dia 22 de agosto, um sábado, teremos o chamado Dia D da campanha, para atender quem não tem condições de acessar os postos de vacinação durante os dias úteis”, informa o secretário. Ele frisa que na dúvida sobre a necessidade de novas vacinas, o responsável deve buscar orientação com as equipes das UBS’s munidos de documentos e caderneta de vacina da criança ou adolescente.

O coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, enfermeiro Luciano Simplício Sobrinho, relata que no Dia D oito UBS’s vão atender das 8 às 17 horas: Maria do Café; Takaiti Miyadi; Bolívar Pavão; Romeu Milani; Osvaldo Damin; Walter Lazarini; Antônio Sachelli; e Mercedes Moreno. “As demais UBS’s com sala de vacinação atenderão das 8 às 12 horas”, esclarece Sobrinho. Ele reforça que a atualização da caderneta é fundamental para garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis. “Durante a campanha, também está autorizada a abertura diária dos frascos das vacinas Tríplice Viral (VTV), Pfizer Baby e Febre Amarela, ampliando as oportunidades de vacinação da população”, finaliza o coordenador.