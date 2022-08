Campanha de Beto Preto começa com ato em defesa da saúde, em Apucarana

Da Redação

O ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, abriu oficialmente sua campanha a deputado federal em Apucarana e região em um ato em defesa da saúde. Reunindo prefeitos, vices, vereadores, deputados estaduais e até secretário de estado, para o lançamento de sua campanha neste sábado (27) à tarde, Beto Preto reiterou que nada é mais importante do que a saúde. Veja o vídeo abaixo.

“Graças ao serviço de saúde podemos estar aqui hoje, reunidos, para falar de nosso projeto de seguir em frente. Nosso lema de campanha e de vida: vamos em frente”, disse. Beto Preto fez questão de lembrar dos milhares de paranaenses que morreram em decorrência da Covid 19. Ele citou o pastor apucaranense Othoniel Gonçalves e a esposa, Cleiri Gonçalves, que morreram com dez dias de intervalor entre um e outro, em abril de 2021. “Nós honramos os que se foram seguindo em frente com um trabalho digno, sério e comprometido com a saúde”, afirmou o candidato a deputado federal, que também lembrou que faz a primeira campanha sem a presença de seu pai, Pedro Preto.

O ato de lançamento da campanha de Beto Preto, no Clube de Campo Água Azul, em Apucarana reuniu centenas de apoiadores da candidatura. Entre outras autoridades que estiveram no ato e manifestaram apoio a Beto Preto, o secretário de estado da Saúde, o médico Cesar Neves, discursou dizendo que a Saúde do Paraná e do Brasil ganham com a eleições do ex-prefeito de Apucarana. O governador Ratinho Júnior, que estava em compromisso de campanha no litoral, se manifestou por vídeo durante o ato, dizendo que Beto Preto será o candidato a federal mais votado no Paraná.

Também discursaram em apoio ao ex-secretário de Estado os deputados estaduais Delegado Jacovós (PL), e Alexandre Curi (PR), além do prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho e de Goio Erê, Roberto dos Reis de Lima. Por Apucarana, além do candidato a deputado estadual e vice-prefeito, Paulo Vital (PSD), também discursou o prefeito Júnior da Femac. “Temos orgulho de Beto Preto, nosso melhor prefeito da história em Apucarana e sem dúvidas o melhor secretário de Saúde no Brasil”, discursou o prefeito, que fez questão de citar cada um dos vereadores que estavam no evento.

Beto Preto, que conta com apoio em mais de 200 municípios do Estado, disse no evento da responsabilidade de ter sido chamado a ser secretário de Estado da Saúde, pelo governador Ratinho Júnior que, agora, o chamou novamente a outra missão, a de ser deputado federal. “É a segunda vez que o governador deposita sua confiança em mim, e isso me orgulha. Assim como me orgulha a confiança que Apucarana sempre teve em mim”, disse, referindo-se também às eleições para a prefeitura da cidade, que há três décadas espera a oportunidade de voltar a eleger um deputado federal local.

