Da Redação

Campanha conscientiza sobre prevenção da hanseníase

Uma campanha desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o “Janeiro Roxo” é o mês dedicado à conscientização e à prevenção e tratamento precoce da hanseníase. Observando que o Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de hanseníase, a coordenadora do Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica – da Autarquia Municipal de Apucarana (AMS), Lígia Martin, orienta a população sobre como proceder em caso suspeito da doença.

continua após publicidade .

De acordo com Lígia, se a pessoa apresentar sinais ou sintomas da hanseníase (ver quadro abaixo) deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próximo de sua casa, onde será feito o encaminhamento para o Ambulatório de Especialidades Dermatológicas da AMS para confirmação ou não do diagnóstico. “O ambulatório é a porta de entrada do tratamento que pode variar de 6 meses a 1 ano. Todo medicamento é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Também existe a conduta de examinarmos todos os contatos domiciliares da pessoa com diagnóstico confirmado”, informa a dermatologista Lígia.

“Nosso objetivo é conscientizar a população sobre as manifestações clínicas da doença e assegurar a todos acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoce. A hanseníase tem cura”, complementa Lígia.

continua após publicidade .

De acordo com dados SBD, cerca de 30 mil novos casos da hanseníase são detectados todos os anos no Brasil.

SINAIS E SINTOMAS

-Manchas (esbranquiçadas, amarronzadas e avermelhadas) na pele com mudanças na sensibilidade dolorosa, térmica e tátil.

continua após publicidade .

-Sensação de fisgada, choque, dormência e formigamento ao longo dos nervos dos membros

-Perda de pelos em algumas áreas e redução da transpiração-Inchaço e dor nas mãos, pés e articulações

-Dor e espessamento nos nervos periféricos-Redução da força muscular, sobretudo nas mãos e pés

continua após publicidade .

-Caroços no corpo

-Pele seca

-Olhos ressecados

-Feridas, sangramento e ressecamento no nariz

-Febre e mal-estar geral