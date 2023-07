Campanha '15 anos dos Sonhos' está com inscrições abertas

Ter uma festa de debutante com tudo pago é o sonho de muitas garotas e uma empresária de Apucarana, no norte do Paraná, juntamente com vários parceiros do ramo de eventos, está proporcionando a 3ª edição da campanha 15 Anos dos Sonhos.

Para participar do projeto, a jovem precisa completar 15 anos entre os meses de julho, agosto ou setembro. As inscrições da campanha '15 anos dos Sonhos' estão abertas e seguem até o dia 30 de agosto.

A jovem interessada precisa enviar uma foto para o Instagram da empresa Sonho e Art e escrever sua história contando o motivo pelo qual merece ganhar a festa. A escolha é feita por votação no próprio Instagram da empresa. As inscrições seguem até o dia 30/8 e a festa será realizada em setembro, em Apucarana.

A segunda festa da campanha aconteceu na quinta-feira (6) e premiou duas adolescentes que moram em Apucarana. Elen Martins Ribeiro e Giovanna Gabrielly de Souza Ferreira tiveram uma festa dos sonhos. De acordo com a organização do evento, a comemoração foi conjunta, pois a votação da primeira e segunda colocadas teve uma diferença bem pequena. Elen teve o maior número de curtidas no Instagram: 218, enquanto Giovanna teve 215 curtidas.

A campanha '15 anos dos Sonhos', idealizada pela empresária Crisleane Guimarães, proprietária da empresa Sonho e Art já realizou o sonhos de três adolescentes na cidade.

“Os 80 convidados das duas sortudas participaram de uma festa completa, com salão, som, iluminação, assessoria, buffet e fotografia. E para o grande momento, as meninas ganharam um dia de beleza com a Rose Mattos, que fez cabelo e maquiagem. Desta vez, uma novidade agradou a todos: foi a cabine 360 graus, plataforma para vídeos, que eternizou esse momento lindo", explicou a empresária.

A primeira festa dos sonhos aconteceu no dia 28/4. E a escolhida foi a Kamily Vitoria Severino de Souza. A jovem comemorou seus 15 anos ao lado das famílias e amigos.

