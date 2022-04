Da Redação

Camisetas do Apucarana Futsal são furtadas de empresa

O dono da fábrica que confecciona as camisetas da equipe Sicoob Danês Apucarana - Apucarana Futsal registrou nesta segunda-feira (21) um Boletim de Ocorrência (BO) do furto de 30 camisetas do time, sendo em três modelos de cores: verde, preta e branca, dentre estas duas específicas dos números 15 e 25 de treino. A empresa fica localizada na área central de Apucarana.



continua após publicidade .

Do local, de acordo com a Polícia Militar (PM), foram levados dois carregadores de celular, um modem, um compressor de ar pequeno utilizado em bronzeamento, além de cerca de 50 meias.

O solicitante disse aos policiais que fechou o local na sexta-feira (18), às 18 horas, e que na segunda-feira (21), ao abrir a empresa percebeu que o local foi arrombado e de dentro foram levados os objetos. A vítima foi orientada pelos policiais.