Caminhonete roubada é recuperada e homem com tornozeleira vai preso

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma caminhonete Fiat Fiorino, que foi furtada em Curitiba (PR) em maio de 2022, foi recuperada pela Polícia Militar (PM) de Apucarana (PR) na noite deste sábado (25), na Vila Shangri-La.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Militares do 10º BPM realizam campanha de doação de sangue; saiba mais

De acordo com a Polícia Militar, a central de operações recebeu a informação nesta última quinta-feira (23) de que este veículo estaria cruzando algumas preferenciais na Avenida Minas Gerais em movimentação suspeita.

continua após publicidade

Uma equipe da PM localizou o veículo na Avenida Minas Gerais, próximo ao Estádio Municipal Olímpio Barreto. A Fiorino era ocupada por dois homens.

Durante abordagem, a PM constatou que o motorista era um homem já conhecido pelos policiais pela prática de diversos crimes, com passagens por roubo, tráfico de drogas e outros crimes. O suspeito ainda fazia uso de uma tornozeleira eletrônica.

A PM constatou ainda que o veículo estava com uma placa falsificada, para disfarçar a procedência do veículo. O proprietário verdadeiro da caminhonete foi comunicado por telefone sobre a recuperação do veículo.

Siga o TNOnline no Google News