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CRIMINALIDADE

Caminhonete roubada é destruída por fogo no Marissol em Apucarana

Nissan Frontier tinha sido roubada em Apucarana; bandidos tiraram o motor do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 09:25:22 Editado em 05.07.2026, 09:25:16
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Caminhonete roubada é destruída por fogo no Marissol em Apucarana
Autor Foto: Arquivo/TNOnline

Uma caminhonete com registro de roubo foi encontrada completamente carbonizada na madrugada deste domingo (05), em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada na Rua Mario Alves, no Jardim Marissol.

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A Polícia Militar (PM) prestou apoio ao Corpo de Bombeiros após ser acionada para atender um incêndio em veículo.

No local, os policiais constataram que se tratava de uma Nissan Frontier prata, emplacada em Foz do Iguaçu (PR). Após consulta aos sistemas, foi verificado que a caminhonete possuía registro de roubo em Apucarana, conforme boletim de ocorrência.

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O veículo estava totalmente destruído pelo fogo e sem o conjunto motriz (motor). Nenhuma testemunha foi localizada para informar a autoria ou as circunstâncias do caso.

Após os procedimentos, a caminhonete foi removida por um guincho da PM e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP), onde o caso será investigado.

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Apucarana caminhonetes incêndios NOTÍCIAS segurança pública
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