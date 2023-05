Caminhonete F-1000 de trabalhador é furtada em Apucarana; veja o vídeo

Da Redação

Crime aconteceu nesta quinta-feira

Uma caminhonete F-1000 de um trabalhador de Apucarana, norte do Paraná, foi furtada na tarde desta quinta-feira (18). O veículo estava estacionado na Rua Galdino Gluk Junior, no centro da cidade. O crime aconteceu por volta das 9h15 e uma câmera flagrou a ação do ladrão.

Em menos de um minuto, o bandido abre o veículo e foge com a F-1000. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência. A vítima contou que parou no endereço para realizar um serviço. A F-100 placas AEK-4531 possui um adesivo da imagem de Jesus no para-brisa, um amassado na cabine do lado direito, grade em ambos os faróis colada, e carroceria de madeira.



Denúncias que ajudem a encontrar o veículo podem ser repassadas através do 190 (PM), 197 (Polícia Civil) ou 153 (GM). Uma Hilux também foi furtada em Apucarana, na noite de quarta-feira.

O veículo também estava estacionado no centro da cidade.

