Caminhonete é alvejada a tiros ao passar por avenida, em Apucarana

A perfuração no vidro traseiro da caminhonete, que o motorista teria percebido ao ouvir barulho, quando passava pela avenida

Um motorista acionou a Polícia Militar de Apucarana na noite desta quinta-feira (15), ao perceber que o carro que conduzia havia sido atingido por tiros. O motorista transitava pela Avenida Paraná e teria parado ao perceber um barulho e, ao ver o vidro traseiro perfurado, teria então suspeitado de tiro e chamado a polícia para registrar a ocorrência.

No entanto, conforme o boletim da Polícia Militar, quando uma equipe do 10º Batalhão foi ao local, teria identificado várias marcas de tiros na parte traseira da caminhonete. O veículo teria sido atingido por pelo menos oito tiros. Além do vidro com uma perfuração, os policiais relataram mais cinco marcas verificadas na tampa traseira e também as duas lanternas traseiras da caminhonete estariam quebradas, também atingidas por tiros.

O motorista, que é morador de Apucarana, relatou que quando passava na Avenida Paraná, perto de um supermercado, ouviu o barulho e parou próximo a um posto de combustíveis. Só então teria percebido a marca no vidro e suspeitou que fosse de um tiro de arma de fogo. O homem também não soube informar sobre quem seria o autor dos disparos.

