Da Redação

Caminhoneiros realizam na noite desta quarta-feira (8) uma manifestação na BR-376, entre Apucarana e o Distrito do Pirapó. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi chamada.

continua após publicidade .

Existe uma grande fila de caminhões no acostamento da rodovia. Um dos organizadores do protesto estava no meio da pista, sinalizando para motoristas pararem. "Os veículos só ficaram parados mediante ameaça de danos aos veículos que passassem em frente ao Posto Catarina. Líderes do movimento foram identificados pela PRF e são moradores de Apucarana", informou a PRF.

A equipe orientou os motoristas e realizou uma escolta dos condutores que não queriam ficar no protesto.

continua após publicidade .

O manifestação é uma continuação dos atos que aconteceram no dia 7 de Setembro. Assista:

Caminhoneiros realizam manifestação na BR-376 em Apucarana - Vídeo por: tnonline