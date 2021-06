Caminhoneiro sofre tentativa de roubo enquanto descansava

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na madrugada desta sexta-feira (4), por um motorista de caminhão baú, que estava descansando na Praça Rui Barbosa, área central da cidade, e disse que sofreu uma tentativa de roubo.

O solicitante disse que estava repousando dentro da cabine do veículo quando ouviu um barulho vindo do interior do baú e quando saiu para verificar viu uma mulher pulando de dentro do veículo pela porta lateral, deixando duas caixas de produtos no chão e fugindo do local.

Para entrar no caminhão, conforme a vítima, a autora rompeu o lacre que estava na porta. Foi realizado patrulhamento nas imediações, mas a mulher não foi localizada.