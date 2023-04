Caminhoneiro sequestrado por ladrões em Apucarana é encontrado

Da Redação

O motorista sequestrado por ladrões armados ao acreditar que foi contratado para um frete em Apucarana foi encontrado após pedir por ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por volta das 21h30 desta quinta-feira (27), a Polícia Militar (PM) foi chamada.

O homem, de 62 anos, contou para a PM que foi rendido por três bandidos que o levaram para uma região de mata, depois, foi liberado próximo de uma linha férrea. O caminhoneiro disse que começou a andar e pediu ajuda para um taxista, que já sabia que um motorista havia sido roubado e feito refém por criminosos.

O taxista sabia do caso devido à divulgação da imprensa e encaminhou o homem até a UPA. O motorista passou por atendimento médico e depois foi levado para a Polícia Civil. A vítima, moradora de Turvo, interior de Santa Catarina, será ouvida na manhã desta sexta (28). Ele descarregou em uma cidade da região e veio para Apucarana após ser contratado para um frente e iria retornar para o outro estado, porém, ao chegar no local combinado pelos supostos contratantes, foi sequestrado e roubado.

O caminhoneiro foi colocado em um carro, modelo Gol branco. Por volta das 20h desta quinta, a equipe Rocam encontrou o veículo batido e abandonado na região do Residencial Fariz Gebrim.

Dentro do Gol os policiais encontraram roupas sujas de barro, um canivete. Ainda de acordo com a polícia, o carro estava com as placas adulteradas. O veículo foi levado para a delegacia.

O caminhão do motorista foi recuperado pela Polícia Civil na tarde de quinta. O veículo foi localizado na Rua Aço, na região do Parque Industrial Norte. Testemunhas contaram que o caminhoneiro foi capturado pelos ladrões, o que se confirmou no período noturno. Esse foi o terceiro crime contra caminhoneiros registrado neste mês.

O delegado André Garcia repassou que investiga a existência de uma quadrilha que pode estar agindo na cidade.

