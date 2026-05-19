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Caminhoneiro que morreu após acidente na BR-376 em Apucarana é identificado

Jonathan Giuliangelu, de 44 anos, estava conduzindo carreta que despencou de um pontilhão nas proximidades do 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 10:19:54 Editado em 19.05.2026, 10:52:10
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Caminhoneiro que morreu após acidente na BR-376 em Apucarana é identificado
Autor Jonathan Giuliangelu, 44 anos, morador de Mauá da Serra - Foto: Arquivo pessoal

O caminhoneiro de 44 anos morto após se envolver em um acidente na BR-376, em Apucarana (PR), na madrugada desta terça-feira (19), foi identificado como Jonathan Giuliangelu, morador de Mauá da Serra (PR).

-LEIA MAIS: Caminhoneiro morre após carreta despencar de pontilhão na BR-376 em Apucarana

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O caminhão conduzido pelo motorista despencou de um pontilhão nas proximidades do 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec). O acidente ocorreu ocorreu por volta da 1h20 e provocou a interdição da rodovia por cerca de quatro horas e meia.

Jonathan dirigia um caminhão Scania branco quando bateu contra um barranco na alça de acesso ao município. Com o impacto inicial, ele perdeu o controle da direção e o veículo caiu na pista inferior da rodovia, na altura do km 243, invadindo a contramão, no sentido de Apucarana a Curitiba.

Equipes de resgate da concessionária Motiva Paraná foram as primeiras a chegar e tentaram reanimar o condutor com manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, mas ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

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A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), responsável pelo recolhimento do corpo. O trânsito já foi totalmente normalizado na região e a PRF agora elabora um laudo pericial para determinar as causas exatas do acidente.

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acidente de transito Apucarana BR 376 caminhoneiro Policia Rodoviária Segurança Viária
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