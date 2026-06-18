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SOB FORTE COMOÇÃO

Caminhoneiro morto após colisão com trem em Apucarana é sepultado em SC

Conhecido como "Gordo", André era morador do município de Irani; ele deixa esposa e três filhos

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 20:28:19 Editado em 18.06.2026, 20:28:12
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Caminhoneiro morto após colisão com trem em Apucarana é sepultado em SC
Autor André conduzia um caminhão carregado com papelão quando tentou atravessar uma linha férrea e foi atingido por uma composição férrea - Foto: Redes Sociais

O corpo do caminhoneiro André Luiz Baldessar, 40 anos, que morreu após uma colisão envolvendo um caminhão e um trem no Distrito do Pirapó, em Apucarana (PR) nesta quarta (17), foi sepultado na manhã desta quinta-feira (18) no Cemitério Municipal de Irani (SC).

📰 LEIA MAIS: Grave colisão entre carreta e trem deixa um morto no Distrito do Pirapó

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O corpo chegou ao município catarinense durante a madrugada, após o translado realizado desde Apucarana. O velório aconteceu na Casa Mortuária de Irani e o sepultamento foi realizado às 9h no Cemitério Municipal.

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Conhecido como "Gordo", André era morador de Irani, casado e pai de três filhos. A esposa é servidora na Secretaria Municipal de Saúde.

A morte do caminhoneiro gerou diversas homenagens nas redes sociais. Amigos e familiares compartilharam mensagens de despedida e lembranças da convivência com André.

"A vida te levou de nós de forma trágica e cedo demais, mas o seu legado de alegria e amor é eterno. Você foi uma das pessoas mais especiais que já conheci, e a saudade agora é minha eterna companheira. Obrigado por cada momento. Vá em paz, meu amigo", escreveu um amigo do motorista.

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Acidente fatal aconteceu nesta quarta-feira (17)

O acidente foi registrado por volta das 12h20 de terça-feira (16), no Distrito de Pirapó, em Apucarana.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), André conduzia um caminhão carregado com papelão quando tentou atravessar uma linha férrea e foi atingido por uma composição férrea.


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Caminhoneiro morto após colisão com trem em Apucarana é sepultado em SC
AutorFoto: Reprodução

Com o impacto, o caminhoneiro foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o veículo se aproxima dos trilhos e inicia a travessia antes da colisão com o trem.

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