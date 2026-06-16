Caminhoneiro morreu a 100 metros do destino após colisão com trem; diz testemunha

Trem alertou com três buzinas antes de colisão fatal, diz testemunha.Para ficar por dentro de todas as notícias de Apucarana e região, acesse o site TNOnline... TNOnline TV







O motorista morto no acidente entre carreta e trem, na tarde desta terça-feira (16), em Apucarana (PR), morreu a apenas 100 metros de onde descarregaria seu veículo. A vítima fatal, que estava a poucos instantes de finalizar uma entrega na fábrica de papelão no Distrito do Pirapó, se envolveu em uma colisão com uma composição ferroviária em uma passagem em nível.

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Uma testemunha afirmou que o maquinista acionou os sinais sonoros repetidas vezes antes da tragédia. "Eu tava na sacada estendendo roupa, né? Aí eu vi quando o trem apitou. E, geralmente, quando o trem apita, eu gosto de ficar olhando, né? E do que ele chegou aqui, eu vi o estrondo", contou a moradora Conceição Aparecida Pelizer.



A princípio, ela imaginou se tratar de um acidente de menores proporções. "Achei que tinha pego um carro ou uma moto. Mas nunca imaginei que seria um caminhão. E a cena é muito triste", disse Conceição. Preocupada em prestar socorro, ela desceu imediatamente e encontrou o maquinista. "Cheguei junto com o maquinista, ele veio de encontro comigo. E aí nós chegamos ali e já avistamos que, infelizmente, o motorista tava em óbito já", relatou.

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Acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira - Foto: LIS KATO/TNONLINE Acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira - Foto: LIS KATO/TNONLINE

Conceição afirma que os sinais sonoros de alerta foram acionados antes do cruzamento. "Sim, o trem veio acionando a buzina. Três vezes ele buzina o trem. Isso daí é direto", assegura.

Até a publicação desta reportagem, a identificação da vítima não havia sido divulgada.



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Rumo emite nota

A Rumo, concessionária responsável pela operação ferroviária, lamentou profundamente a ocorrência e esclareceu que o acidente aconteceu por volta das 12h20, após a carreta avançar a passagem em nível no momento exato em que a composição se aproximava. De acordo com a nota da empresa, o maquinista estava fazendo o uso padrão da buzina, foi surpreendido pela invasão da via e não teve tempo hábil para evitar o choque, ressaltando ainda que o local possui sinalização regular para orientar veículos e pedestres.

Equipes de apoio da concessionária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram imediatamente mobilizadas para o local. A empresa reforçou a importância do respeito à sinalização de trânsito, recordando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) garante a preferência de passagem às composições ferroviárias, e destacou que segue à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.



