Caminhoneiro fica preso às ferragens após acidente em Apucarana; veja

Bombeiros retiraram vítima do caminhão

Após ficar preso às ferragens, um motorista, de 43 anos, foi retirado de um caminhão pelo Corpo de Bombeiros na noite desta segunda-feira (4), na BR-376, na região do Distrito de Vila Reis, em Apucarana, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

O caminhão saiu da pista e colidiu contra um pilar de um viaduto de linha férrea. O condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu apoio no atendimento.

Segundo o Subtenente Camillo, dos bombeiros, apesar de ferido, o motorista teve sorte pelo forte impacto da colisão. "Foi uma pancada muito forte, pelo mecanismo de trauma o condutor levou muita sorte. Chegamos no local, ele estava consciente e orientado, porém, estava preso. Fizemos uma abertura ali, acessamos a vítima e fizemos a retirada", relatou.

O condutor, morador de Piracicaba-SP, teve ferimentos considerados moderados, informou os bombeiros. A carreta estava carregada de palmeiras e seguia viagem de Registro-SP a Terra Rica-PR. O caminhoneiro teria se perdido durante a forte chuva. Ele seguia sentido no Califórnia a Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada ao local.

