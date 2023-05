Caminhoneiro embriagado é preso após provocar acidente, em Apucarana

Da Redação

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para delegacia

Um motorista de caminhão foi preso na noite deste sábado, 06, em Apucarana, norte do Paraná, depois de provocar um acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira e fugir do local em seguida. Dois carros foram atingidos. Após diligências, o caminhoneiro foi encontrado e, segundo a Polícia Militar (PM), estava em visível estado de embriaguez.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe da PM realizava patrulhamento quando encontrou dois veículos parados na via, os quais estavam danificados. Os motoristas informaram que um caminhão Mercedes Benz, na cor azul, teria batido na traseira de ambos os veículos, provocando acidente, e fugido do local.

Uma das equipes permaneceu ali, sinalizando o acidente, e a outra equipe realizou diligências para encontrar o caminhão que teria provocado o acidente.

Os policiais localizaram o veículo causador do acidente no Núcleo João Paulo. Segundo o BO, o motorista estava no veículo, jogando latas de cerveja para fora da cabine. Foi realizada a abordagem e busca pessoal no caminhoneiro, que apresentava visível estado de embriaguez.

A esposa do motorista chegou no local e ficou responsável pelo caminhão, e, nesse momento, o homem ficou agitado e teve que ser algemado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para delegacia. O motorista se recusou fazer o teste do etilômetro, mas, mesmo assim, foi feito o termo de constatação da embriaguez pela PM.

