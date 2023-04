Caminhoneiro é assaltado no “Bonezão” e abandonado em matagal

Da Redação

Pelo menos 03 bandidos armados renderam a vítima

Um caminhoneiro acionou a Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira, 10, depois de passar por momentos de terror nas mãos de bandidos em Apucarana, norte do Paraná. Pelo menos 03 bandidos armados renderam a vítima, amarraram e levaram para uma mata e roubaram o caminhão.

Segundo o relato do boletim de ocorrência, o caminhoneiro disse que estava com o caminhão da empresa, parado em frente ao “Bonezão” na Avenida Zilda Seixas do Amaral, por volta das 18h30, procurando o endereço da empresa que teria marcado o frete, quando foi surpreendido por um veículo VW/Gol, na cor branca, com três homens. Dois deles, armados de pistolas e encapuzados, deram voz de roubo e colocaram o caminhoneiro dentro do carro. A vítima foi amarrada e levada para uma mata, enquanto o veículo foi levado por um dos bandidos.

O caminhoneiro ficou em posse dos marginais até por volta das 22h30, sendo ameaçado de morte a todo momento. Depois, foi desamarrado e deixado no matagal. Assim, ele conseguiu procurar ajuda e acionar a PM através do 190.

Mais tarde, por volta das 2h40 da manhã, no município de Icaraíma, noroeste do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o caminhão e verificou que havia alerta de roubo. O motorista afirmou aos agentes que levaria o veículo até o Mato Grosso do Sul e receberia R$1,5 mil pelo crime. Ele e o passageiro foram detidos pelo crime de receptação.

