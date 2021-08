Da Redação

Um caminhoneiro de Apucarana morreu após grave acidente entre duas carretas na BR-116 em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu no km 878, perto do povoado de Veredinha e próximo ao pedágio da ViaBahia, no domingo (8).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, o apucaranense de 41 anos estava no caminhão que pegou fogo. Ele não conseguiu sair do veículo e morreu no local.

O outro motorista teve lesões moderadas e foi encaminhado para o Hospital de Base em Vitória da Conquista.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 10h40, provocando interdição total da via, que só foi liberada já por volta das 17h. As causas serão apuradas. A colisão foi frontal.

Ederson Reis Alves, mais conhecido como Dede, morava na região do Núcleo João Paulo, além de familiares ele deixa muito amigos. Veja:

Caminhoneiro de Apucarana morre em grave acidente na BR-116 - Vídeo por: tnonline

