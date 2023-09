Caminhoneiro de Apucarana é alvo de bandidos e pede ajuda após roubo

Um caminhoneiro de Apucarana, no Norte do Paraná, viveu momentos de terror após ser alvo de bandidos durante um roubo violento. Silvio Luiz Brito de Castro, na noite da última quarta-feira (13/9), foi rendido por três criminosos na região de Ponta Grossa e teve seu bitrem levado. O apucaranense foi deixado em uma área de mata por cerca de 14 horas, antes de finalmente ser encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Familiares do caminhoneiro entraram em contato com a reportagem do TNOnline para pedir ajuda. De acordo com o cunhado de Silvio, o veículo roubado transportava uma carga de alimentos, e a carreta já foi encontrada pelos policiais na altura do quilômetro 510 da rodovia BR-376. Os dois semirreboques de cor vermelha do bitrem, no entanto, ainda não foram localizados.Veja foto acima.

Morador do Loteamento Monte Sião, na região do Recanto do Lago, o caminhoneiro está muito abalado com a situação conforme relato da família. Silvio Luiz foi surpreendido por três bandidos por volta das 23h30 da quarta-feira (13), enquanto dormia dentro do bitrem. Ele havia parado em uma lanchonete para passar a noite e, quando percebeu, o trio criminoso já estava dentro do caminhão. Um dos bandidos teria ligado o veículo e saído do local.

Conforme relato do caminhoneiro para os policiais rodoviários federais, depois de cerca de uma hora, o caminhão parou às margens da rodovia BR-376 e dois dos suspeitos desceram. Silvio foi levado para uma região de mata e amarrado. Isso seria por volta das 00h30. A vítima, porém, foi encontrada apenas às 14h30 da quinta-feira (15) na altura do quilômetro 472, após os PRFs da Unidade de Tibagi receberem uma denúncia.

Silvio Luiz contou aos policiais que não percebeu se os bandidos estavam armados, mas notou que um outro veículo estava envolvido no crime. Os criminosos também levaram R$ 500 em dinheiro, um aparelho de som e uma rádio comunicador. O crime está sendo investigado como roubo de carga e cárcere privado.

