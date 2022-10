Caminhoneiro de Apucarana ajuda tatu com sede no Mato Grosso; veja

Da Redação

Ele viajou até uma fazenda em Novo São Joaquim e na volta para Apucarana, no último dia 14, encontrou o tatu

O caminhoneiro de Apucarana, William Rocha, durante uma viagem para o Mato Grosso na semana passada, ao ver um tatu cruzando uma estrada de chão, teve uma bela atitude. Enfrentando um calor de 45 graus, o motorista parou o veículo para dar água para o bichinho e, claro, registrou o momento. Veja o vídeo abaixo.

William é morador do Distrito do Pirapó e trabalha como motorista de caminhão há sete anos. Ele viajou até uma fazenda em Novo São Joaquim e na volta para Apucarana, no último dia 14, encontrou o tatu.

"Essa estrada tem uns 100 km de estrada de chão, estava um calor muito forte no dia, 45 graus. Quando vi o tatu tive que parar, liguei a torneira de água do caminhão e percebi que ele foi em direção a água, ele estava com sede, peguei ele, depois ele ficou no chão, depois de beber água, saiu pela estrada, fiquei feliz por ter ajudado um animal com sede, perto de onde encontrei o tatu, uns 10 km pra frente, tinha um rio, me arrependi de não ter pegado o tatu e deixado perto do rio, mas tenho certeza que ele achou o caminho", disse o caminhoneiro.

Não foi a primeira vez que o motorista parou o caminhão para ajudar um animal. Em uma viagem para o Tocantins, há mais ou menos dois anos, William percebeu que motoristas estavam desviando de algo na estrada e ao se aproximar, viu que era um jabuti. "Parei o caminhão na hora, peguei o jabuti e levei ele até um local seguro, ele poderia ter sido atropelado, ainda bem que não foi. Gosto muito de animais e nas estradas sempre aparecem bichinhos que precisam de ajuda", finaliza. Veja o caminhoneiro e o tatu bebendo água.

null - Vídeo por: Reprodução

O jabuti e a tartaruga pertencem à ordem dos quelônios, isto é, dos répteis com casco. No entanto, de acordo com a biologia, o termo “tartaruga” se refere somente aos quelônios aquáticos, ou seja, que passam a maior parte do tempo na água, como é o caso das tartarugas marinhas ou de água doce.



Qual é a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti?

A principal diferença entre esses três quelônios está no habitat: aquático (tartarugas), semiaquático (cágados) ou terrestre (jabutis). Por conta da adaptação a cada ambiente, isso influencia também em outros fatores, como hábitos alimentares e até na estrutura corporal.

O formato da tartaruga é hidrodinâmico para uma melhor locomoção na água. Já o corpo dos jabutis é bem mais encorpado e estável para o ambiente terrestre. Portanto, não está correto dizer que o jabuti gosta de água.

