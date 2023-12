Caminhoneiro chega de viagem e bate na esposa; PM é chamada

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher apanhou de seu marido na noite desta quinta-feira (30), na Rua João Sampaio, no Jardim Aclimação, em Apucarana (PR).

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 23h15. De acordo com relatório da PM, o homem, que é caminhoneiro, teria chegado de viagem nesta noite e passou a agredi-la verbalmente, na sequência a atingiu com cotoveladas e a atirou ao chão.

A vítima relatou que não sabe os motivos que levaram o homem a agir com violência contra ela. Também relatou sentir dores no braço por conta da queda, mas recusou o atendimento médico. A mulher foi orientada pela equipe policial a formalizar uma medida protetiva contra o homem.

Fiorino furtada

Um veículo Fiat Fiorino foi furtado durante a madrugada desta sexta-feira (01) em Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu enquanto o carro estava estacionado em frente a uma residência localizada na rua Maracahi, na Vila Feliz.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o proprietário do veículo deixou o veículo estacionado na frente da casa da sua namorada por volta das 22h da quinta-feira (30) e quando saiu da residência para ir embora, após as 00h00 notou que o carro havia sido furtado.



