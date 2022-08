Caminhões são furtados de empresa em Apucarana; saiba mais

Da Redação

. O responsável pela empresa ao chegar para trabalhar nesta manhã percebeu que o local foi invadido

Dois caminhões, um Ford Cargo e um Volvo, foram furtados de uma empresa em Apucarana, localizada no Parque Industrial Oeste. Câmeras de segurança do local foram danificadas e os ladrões ainda arrombaram um cofre. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta terça-feira (16), para registar a ocorrência.

De acordo com a PM, o crime deve ter acontecido após às 23h de segunda (15). O responsável pela empresa ao chegar para trabalhar nesta manhã percebeu que o local foi invadido.

De acordo com a PM, os ladrões danificaram as câmeras de segurança e levaram os DVRS que armazenavam as imagens. Os criminosos ainda arrombaram o cofre da empresa, local usado para guardar as chaves dos veículos pesados e então fugiram com os dois caminhões.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e nem os veículos encontrados. A polícia vai investigar o crime, que a princípio, foi premeditado. Informações podem ser repassadas através do 190 (PM), 153 (GCM) ou 43 99604-9816 (Polícia Civil).

