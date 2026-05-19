TRÂNSITO

Caminhões batem em trecho com neblina na Avenida Minas Gerais em Apucarana

Colisão entre dois veículos baú foi registrada na manhã desta terça-feira (19), em ponto que já teve outro acidente recente

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 09:12:22 Editado em 19.05.2026, 09:14:33
Foto: Foto cedida ao TNOnline

Uma colisão entre dois caminhões modelo baú furgão foi registrada na manhã desta terça-feira (19) na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. O acidente aconteceu em um trecho da via que ficou encoberto por forte neblina nas primeiras horas do dia.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou sobre a dinâmica da batida. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

A baixa visibilidade provocada pela neblina pode ter contribuído para a colisão, já que motoristas enfrentaram dificuldade para trafegar pela avenida durante a manhã.

O acidente ocorreu em um ponto da Avenida Minas Gerais que já havia registrado outra ocorrência grave recentemente. No dia 10 de maio, uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e bater violentamente contra a fachada de uma empresa instalada às margens da via.

Na ocasião, a vítima ficou presa dentro do veículo e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Hospital da Providência com contusões no rosto e no crânio.

acidente de transito Avenida Minas Gerais caminhões colisão neblina Segurança Viária
